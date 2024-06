In Münsingen im Kanton Bern ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte waren vor Ort. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Brand in Münsingen BE forderte zwei Verletzte

1/4 In Münsingen brannte es am Freitag.

Denis Molnar Journalist

Wie Bilder und Videos eines Leserreporters zeigten, war in Münsingen BE ein Brand ausgebrochen. Dieser ereignete sich am Niesenweg in einem Mehrfamilienhaus.

Cindy Schneider, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, bestätigte den Brand mit starker Rauchentwicklung. Man sei mit einem Grossaufgebot im Einsatz. «Wir bitten Personen, das Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten», so Schneider. Der Verkehr war beeinträchtigt.

Wohnung nicht mehr bewohnbar

Kurz vor 15 Uhr gab der Warndienst Alertswiss Entwarnung gegeben. Zwei Personen wurden leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens seien im Gang, hiess es in einer Medienmitteilung am Nachmittag.

Die Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, in der der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere umliegende Gebäude konnte verhindert werden.