DE
FR
Abonnieren

Brand in Madiswil BE
Mehrfamilienhaus steht in Flammen

In der Nacht auf Samstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Madiswil BE. Ein Leservideo zeigt die Löscharbeiten.
Publiziert: 01:05 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen