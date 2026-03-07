DE
Brand und Grosseinsatz in Madiswil BE
Brand in Madiswil BE
Mehrfamilienhaus steht in Flammen
In der Nacht auf Samstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Madiswil BE. Ein Leservideo zeigt die Löscharbeiten.
Publiziert: 01:05 Uhr
