In der Berner Gemeinde Grossaffoltern ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Warnapp Alertswiss warnte vor starker Rauchentwicklung.

Brand in Ammerzwil BE

In diesem Bereich warnt Alertswiss vor dem Rauch. Foto: Screenshot Alertswiss

Auf einen Blick Mehrfamilienhaus in Ammerzwil brennt, keine Verletzten, Ursache unbekannt

Starke Rauchentwicklung, Bewohner sollen Fenster und Türen schliessen

Meldung ging um 14.30 Uhr ein, eine Person verliess Haus selbstständig

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Mehrfamilienhaus in Ammerzwil (Gemeinde Grossaffoltern BE) ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Die Ursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Blick-Anfrage sagte.

Die Meldung ging demnach um etwa 14.30 Uhr ein. Die ausgerückten Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Eine Person konnte das Haus selbständig verlassen, wie die Polizeisprecherin sagte.

Warnung vor starker Rauchentwicklung

Nebst der Polizei standen die Regio Feuerwehr Büren und die Feuerwehr Lyss sowie vorsorglich auch die Ambulanz im Einsatz.

Auf der Warn-App Alertswiss warnte der Kanton Bern vor starker Rauchentwicklung. Die Bewohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Das betroffene Gebiet sollte gemieden werden.