Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhaus in Burgdorf ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, vier Personen wurden von einem Ambulanzteam kontrolliert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Feuerwehr rückte kurz nach 20 Uhr an die Steinhofstrasse aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte starken Rauch fest und konnten im Erdgeschoss der Liegenschaft den Brand lokalisieren. Die Bewohnenden konnten sich selbständig aus dem Gebäude begeben, wie das Regierungsstatthalteramt Emmental und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Aus Sicherheitsgründen wurde auch eine Nachbarin evakuiert.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und konnten es löschen. Alle Wohnungen im Haus wurden jedoch durch Flammen und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Sie sind derzeit nicht bewohnbar. Für die Bewohnenden sowie für eine Nachbarin und einen Nachbarn konnten anderweitig Unterkünfte organisiert werden.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.