Brand in Berner Autowerkstatt sorgt für hohen Sachschaden

In einer Autowerkstadt an der Stadtberner Stauffacherstrasse ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand am Gebäude und an mehreren parkierten Autos ein hoher Sachschaden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stiessen in der Autowerkstatt auf ein brennendes Auto. (Symbolbild) Foto: PHILIPP VON DITFURTH

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein parkiertes Auto in Flammen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Dieses habe zu einer weit sichtbaren Rauchentwicklung geführt. Angehörige der Berufsfeuerwehr und des Brandcorps konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.

Zum Zeitpunkt des Brandes war gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei niemand im Gebäude. Ein Ambulanzteam war vorsorglich vor Ort, wie es in der Mitteilung hiess. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind Gegenstand von Ermittlungen.