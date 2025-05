Billett und Auto weg Raser (26) brettert mit 248 km/h über A6

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen auf der Autobahn in Deisswil bei Münchenbuchsee BE mit einer Geschwindigkeit von 268 Stundenkilometern in eine Radarfalle geraten. Der Lenker muss sich nun wegen eines Raserdelikts verantworten.

Publiziert: 13:26 Uhr | Aktualisiert: 13:29 Uhr