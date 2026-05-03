Zwei Mehrfamilienhäuser und ein Nebengebäude brennen in der Nacht auf Sonntag vollständig nieder. Alle Bewohner überleben, doch die Ursache bleibt vorerst unklar. Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Bärau BE zerstört zwei Mehrfamilienhäuser und ein Nebengebäude

Bewohnende konnten unverletzt fliehen, Gebäude sind unbewohnbar

Feuerwehr mit Grossaufgebot im Einsatz, Brandursache noch ungeklärt

Daniel Macher Redaktor News

Wer sich die Bilder nach dem Grossbrand in Bärau BE im Emmental ansieht, erkennt schnell, wie massiv sich die Flammen ausgebreitet haben müssen. Die Fassade eines der betroffenen Mehrfamilienhäuser ist vollständig verschwunden – übrig geblieben sind verkohlte, freistehende Balken. Das Nachbargebäude ist teilweise in sich zusammengestürzt. Bereits in den frühen Morgenstunden standen Baumaschinen im Einsatz, um erste Sicherungs- und Rückbauarbeiten vorzunehmen.

«Die Restlöscharbeiten sind noch immer im Gang», berichtet ein Blick-Reporter vor Ort. «Rund ums Einsatzgebiet riecht es weiterhin stark nach Rauch, das Areal ist weiträumig abgesperrt.»

Brandursache weiterhin unklar

Der Brand war in der Nacht kurz nach 0.30 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Mehrfamilienhäuser sowie ein Nebengebäude bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren aus der Region standen im Grossaufgebot im Einsatz, unterstützt von Spezialmitteln und einem Lösch- und Rettungszug der SBB. Die Löscharbeiten dürften sich laut Behörden noch bis in den Nachmittag hinziehen.

Zur Brandursache gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Wie Anwohner berichten, könnte das Feuer bei einem nahe gelegenen Unterstand ausgebrochen sein, in dem sich unter anderem Fahrzeuge sowie eine Photovoltaikanlage befanden. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es jedoch nicht. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, Ergebnisse werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Immerhin: Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die betroffenen Gebäude sind jedoch schwer beschädigt und derzeit unbewohnbar.