Beschwerde gegen Polizeireglement Ausgangssperre für Moosseedorfer Jugendliche aufgehoben

Das nächtliche Ausgangsverbot für Jugendliche in Moosseedorf BE ist unzulässig. Zu diesem Schluss kommt Regierungsstatthalterin Ladina Kirchen (SP). Sie hat eine Beschwerde gegen die Änderung des örtlichen Polizeireglements gutgeheissen, wie sie am Donnerstag mitteilte.