Am Dienstagabend ist ein Mann von einem Unbekannten während einer Auseinandersetzung in Bern mit einem Messer angegriffen worden. Dadurch erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen.

Bei Streit in Bern

Die Tat ereignete sich am Bahnhof Bern. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagabend wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass beim Bahnhof in Bern ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden sei. Der junge Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

Gemäss Aussagen hielt sich das Opfer (19) auf der Parkterrasse vor dem Bahnhof Bern auf und wurde durch einen Unbekannten während einer Auseinandersetzung mit einem Messer angegriffen. Die Täterschaft flüchtete in der Folge in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Zur Klärung der Ereignisse und zur Identifizierung des unbekannten Täters sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen im Gang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die am Dienstagabend zwischen 21.30 und 22.30 Uhr an besagter Örtlichkeit waren und/oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Berner Kantonspolizei zu melden.