Jugendliche stehlen Auto und bauen Unfall

Zwei Teenager brachen in Belp BE in ein Einfamilienhaus ein. Dort entwendeten sie ein Fahrzeug.

Bei Einbruch in Belp BE

Bei Einbruch in Belp BE

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

In Belp sind Jugendliche in ein Haus eingebrochen. Dort stahlen sie ein Auto. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kantonspolizei Bern hat zwei Jugendliche nach einem Einbruch- und Fahrzeugdiebstahl in Belp erwischt. Sie waren in ein Haus eingebrochen und hatten dort ein Auto gestohlen. Die Polizei konnte die beiden Beschuldigten im Alter von 17 Jahren in der Nacht auf Donnerstag am Bahnhof von Wichtrach anhalten, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Zuvor waren die beiden jungen Männer in Belp durch eine Balkontüre in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dort entwendeten sie ein Fahrzeug, wie es weiter hiess.

Auto nicht mehr fahrbar

Mehrere Patrouillen nahmen die Verfolgung auf. Später erreichte ein automatischer Unfall-Notruf des Autos die Polizei. In Gelterfingen (Gemeinde Kirchdorf) fand die Polizei das nicht mehr fahrbare Auto vor. Durch einen Hinweis gelang ihr schliesslich die vorläufige Festnahme der Jugendlichen in Wichtrach.

Weiterführende Ermittlungen sind im Gang. Die Jugendlichen werden sich nach Abschluss der Ermittlungen vor der Justiz verantworten müssen.