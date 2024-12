Unbekannte haben am Freitagabend einen Mann bei der Reithalle in Bern angegriffen und mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich bei der Reithalle in Bern. (Archivbild) Foto: KEYSTONE

Zum Angriff kam es am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr. Der Kantonspolizei Bern wurde gemeldet, dass Unbekannte eine Person mit einem scharfen Gegenstand bei der Reithalle in Bern schwer verletzt haben. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort mit einer Schnittverletzung am Rücken an, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Drittpersonen hätten ihn betreut. Der Verletzte wurde anschliessend mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.