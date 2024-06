Ein laut der Polizei unbekannter Täter hat am Samstag einen Laden in Oberbalm BE überfallen und dabei Bargeld erbeutet.

Unbekannter Täter überfällt Laden in Oberbalm BE

Ein unbekannter Täter hat bei einem Raubüberfall in einem Laden in Oberbalm BE Bargeld erbeutet. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Schock in einem Berner Laden: Am Samstag brach ein unbekannter Täter in Oberbalm BE in einen Laden ein. Die Person hatte laut Polizeiangaben ein Messer dabei. Sie forderte die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Die Täterschaft nahm daraufhin Bargeld aus der Kasse und flüchtete.

Im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.