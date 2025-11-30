In Lauperswil BE kam es am Sonntagabend zu einem Bahnunfall: Ein Zug der Linie S4 kollidierte mit einem Pferd, das auf die Gleise geraten war. Das Tier verstarb, der Bahnverkehr wurde vorübergehend unterbrochen.

Darum gehts Zug kollidierte in Lauperswil BE mit einem Pferd

Das Tier trug einen Sattel und wurde tödlich verletzt

Der Bahnverkehr wurde bis etwa 19 Uhr unterbrochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntagabend ereignete sich in Lauperswil BE ein Bahnunfall. Ein von Langnau kommender Zug der Linie S4 Richtung Thun kollidierte aus noch zu klärenden Gründen mit einem Pferd, das mit Sattel auf die Gleise geraten war. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur BRK News.

Angaben zu verletzten Personen liegen derzeit nicht vor.

Zugverkehr unterbrochen

Der Zug hielt nach einem längeren Stopp auf der Strecke anschliessend in der Station Neumühle an.

Die Fahrgäste konnten dort aussteigen. Der Bahnverkehr musste im betroffenen Abschnitt unterbrochen werden, schreibt BRK News weiter.

Eine Wiederaufnahme des Betriebs sei gemäss ersten Informationen der SBB erst ab 19 Uhr wieder möglich gewesen.