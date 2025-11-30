Darum gehts
- Zug kollidierte in Lauperswil BE mit einem Pferd
- Das Tier trug einen Sattel und wurde tödlich verletzt
- Der Bahnverkehr wurde bis etwa 19 Uhr unterbrochen
Janine EnderliRedaktorin News
Am Sonntagabend ereignete sich in Lauperswil BE ein Bahnunfall. Ein von Langnau kommender Zug der Linie S4 Richtung Thun kollidierte aus noch zu klärenden Gründen mit einem Pferd, das mit Sattel auf die Gleise geraten war. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur BRK News.
Angaben zu verletzten Personen liegen derzeit nicht vor.
Zugverkehr unterbrochen
Der Zug hielt nach einem längeren Stopp auf der Strecke anschliessend in der Station Neumühle an.
Die Fahrgäste konnten dort aussteigen. Der Bahnverkehr musste im betroffenen Abschnitt unterbrochen werden, schreibt BRK News weiter.
Eine Wiederaufnahme des Betriebs sei gemäss ersten Informationen der SBB erst ab 19 Uhr wieder möglich gewesen.