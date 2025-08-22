Anfang August ist es in Bern zu einem Badeunfall gekommen. Eine Schwimmerin wurde von einer Person getroffen, die von der Brücke ins Wasser sprang. Sie wurde dabei verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung der Umstände Zeugen.

Ein Jugendlicher verletzte eine Schwimmerin, als er von einer Brücke in die Aare sprang. (Symbolbild) Foto: ANTHONY ANEX

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstag wurde der Kantonspolizei Bern nachträglich gemeldet, dass es beim Schönausteg in Bern am 8. August zu einem Badeunfall gekommen sei. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde am Freitagabend eine Schwimmerin auf Höhe des Schönaustegs von einer Person getroffen, die von der Brücke ins Wasser sprang.

Die verletzte Schwimmerin wurde durch Drittpersonen auf Höhe Marzili aus der Aare geborgen und erstversorgt. Sie wurde im Anschluss mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Die Kantonspolizei Bern hat im Zusammenhang mit dem Badeunfall Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Der Brückenspringer wird wie folgt beschrieben: 14 bis 15 Jahre alt, hellhäutig und mit dunkelblonden, kurzen Haaren. Personen, die sich am Freitagabend gegen 19 Uhr beim Schönausteg befanden, sachdienliche Angaben zum Unfall oder dem Brückenspringer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.