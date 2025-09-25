Berner Generationenhaus verlängert Ausstellung zum Erben

Das Berner Generationenhaus verlängert die Ausstellung «Hilfe, ich erbe!» um ein halbes Jahr. Sie ist bis 26. April 2026 zu sehen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Gemäss dem Berner Generationenhaus wächst das Erbvolumen in der Schweiz stetig. Die Ausstellung «Hilfe, ich erbe!» sei deshalb gesellschaftlich relevant und politische brisant. Foto: Handout Generationenhaus

Darum gehts Die Ausstellung über Erben inspiriert zum Umgang mit eigenen Wurzeln

Besucher können in spannende Erbgeschichten eintauchen und Vielfalt entdecken

Über 20‘000 Personen und 100 Schulklassen haben die Ausstellung besucht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Seit der Eröffnung im November 2024 haben über 20‘000 Besucherinnen und Besucher sowie mehr als hundert Schulklassen die Ausstellung zum Thema Erben besucht. Es ist damit die bislang bestbesuchte Ausstellung im Generationenhaus.

Die Ausstellung soll Gelegenheit bieten, die Vielfalt des Erbens zu entdecken. Sie lässt die Besuchenden in Erbgeschichten eintauchen und soll zum Umgang mit den eigenen Wurzeln inspirieren.