Berner Generationenhaus verlängert Ausstellung zum Erben

Gemäss dem Berner Generationenhaus wächst das Erbvolumen in der Schweiz stetig. Die Ausstellung «Hilfe, ich erbe!» sei deshalb gesellschaftlich relevant und politische brisant.
Seit der Eröffnung im November 2024 haben über 20‘000 Besucherinnen und Besucher sowie mehr als hundert Schulklassen die Ausstellung zum Thema Erben besucht. Es ist damit die bislang bestbesuchte Ausstellung im Generationenhaus.
Die Ausstellung soll Gelegenheit bieten, die Vielfalt des Erbens zu entdecken. Sie lässt die Besuchenden in Erbgeschichten eintauchen und soll zum Umgang mit den eigenen Wurzeln inspirieren.