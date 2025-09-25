DE
FR
Abonnieren

Ausstellung
Berner Generationenhaus verlängert Ausstellung zum Erben

Das Berner Generationenhaus verlängert die Ausstellung «Hilfe, ich erbe!» um ein halbes Jahr. Sie ist bis 26. April 2026 zu sehen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.
Publiziert: 09:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Gemäss dem Berner Generationenhaus wächst das Erbvolumen in der Schweiz stetig. Die Ausstellung «Hilfe, ich erbe!» sei deshalb gesellschaftlich relevant und politische brisant.
Foto: Handout Generationenhaus

Darum gehts

  • Die Ausstellung über Erben inspiriert zum Umgang mit eigenen Wurzeln
  • Besucher können in spannende Erbgeschichten eintauchen und Vielfalt entdecken
  • Über 20‘000 Personen und 100 Schulklassen haben die Ausstellung besucht
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Seit der Eröffnung im November 2024 haben über 20‘000 Besucherinnen und Besucher sowie mehr als hundert Schulklassen die Ausstellung zum Thema Erben besucht. Es ist damit die bislang bestbesuchte Ausstellung im Generationenhaus.

Die Ausstellung soll Gelegenheit bieten, die Vielfalt des Erbens zu entdecken. Sie lässt die Besuchenden in Erbgeschichten eintauchen und soll zum Umgang mit den eigenen Wurzeln inspirieren.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen