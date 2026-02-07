Die Berner Kantonspolizei hat am Freitagabend vor der Reitschule in der Folge einer Auseinandersetzung Reizstoff gegen Anwesende eingesetzt. Die Einsatzkräfte wurden den Polizeiangaben zufolge mehrmals von Drittpersonen bedrängt und teilweise tätlich angegangen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Hintergrund des Vorfalls war eine Personenkontrolle bei der Aarbergergasse, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Demnach sollten zwei Männer wegen fehlender Ausweisdokumente für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden, wobei einer von ihnen in Richtung Bollwerk flüchtete.

Der Mann sei schliesslich bei der Reitschule unter Gegenwehr angehalten worden, hiess es im Communiqué. Beim Erblicken der Polizei hätten zwei weitere Personen die Flucht ins Gebäude ergriffen, weshalb Einsatzkräfte ihnen gefolgt seien. Im Eingangsbereich sei es derweil zur Auseinandersetzung zwischen weiteren Einsatzkräften und Drittpersonen gekommen, bei der Reizstoff eingesetzt worden sei.

Einer der Flüchtigen wurde gemäss der Mitteilung innerhalb des Gebäudes angehalten und ebenfalls auf eine Polizeiwache gebracht. Beide Angehaltenen seien für mehrere Tage Haft ausgeschrieben gewesen. Sie hätten sich zudem illegal in der Schweiz aufgehalten und befänden sich nun in Haft. Verletzt wurde laut aktuellen Kenntnissen der Polizei niemand.