Junges Moschusochsenpaar im Berner Tierpark Dählhölzli

Seit Mitte November leben zwei junge Moschusochsen in der nordischen Anlage des Berner Tierparks Dählhölzli. Sie stammen aus Zoos in Finnland und Schweden. Im Gegenzug verliess der Moschusochsenbulle «Henk» Bern Richtung Schweden.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit soll die genetische Vielfalt der Moschusochsenpopulation in Zoos langfristig gesichert werden. Der Tausch erfolgte im Rahmen eines europäischen Zuchtprogramms. «Für uns ist das neue Paar eine wichtige Grundlage, um unsere erfolgreiche Zucht langfristig fortzuführen», erklärt Tierparkdirektorin Friederike von Houwald in einer Mitteilung vom Mittwoch. Damit leiste Bern einen relevanten Beitrag zur Stabilität der europäischen Zoo-Population.

Der Berner Tierpark gehört zu den wenigen europäischen Einrichtungen, die in den vergangenen Jahren regelmässig erfolgreich Moschusochsen gezüchtet haben und Jungtiere an andere Zoos abgeben konnten. Dementsprechend wurde Bern nun erneut ein junges Zuchtpaar zugesprochen.

Bis das anderthalb Jahre junge Paar aber für Nachwuchs sorgen kann, dürfte es noch einige Jahre dauern. Moschusochsen werden in der Regel erst im Alter von vier bis sechs Jahren geschlechtsreif.