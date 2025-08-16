In Biel hielt die Polizei einen Mann an, der mit einem Messer unterwegs war und sich auffällig verhielt. Dabei mussten sie einen Taser einsetzen.

In Biel musste ein Mann gestoppt werden, der mit einem Messer unterwegs war. Foto: Google Maps

Angela Rosser Journalistin News

Am Samstag erhielt die Kantonspolizei Bern kurz vor 11.45 Uhr die Meldung, dass in Biel an der Brüggstrasse ein Mann mit einem Messer auffällig unterwegs sei.

Als die Einsatzkräfte den Mann kontrollieren wollten, widersetzte dieser sich vehement und ignorierte wiederholt die verbalen Aufforderungen. Zudem bedrohte er die Einsatzkräfte. Um die gefährliche Situation unter Kontrolle zu bringen und die Einsatzkräfte zu schützen, setzte ein Beamter ein Destabilisierungsgerät, umgangssprachlich Taser, ein, woraufhin der Mann gestoppt werden konnte.

Anschliessend wurde er von einer Patrouille ins Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand blieb er unverletzt, wurde jedoch später in eine geeignete Einrichtung überführt. Die Ermittlungen dauern an.

*Taser ist ein Markenname für eine Art von Elektroschockpistole.