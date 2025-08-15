Aargauerin (†73) stürzt bei Gstaad in den Tod

Am Donnerstagmorgen ist in Lauenen bei Gstaad eine Frau bei einer Bergwanderung verunglückt. Sie stürzte rund siebzig Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei tödlich

Die Frau stürzte rund 70 Meter in die Tiefe. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Schon wieder ist es im Kanton Bern zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Am Donnerstagmorgen ging bei der Kantonspolizei die Meldung über ein Unglück in der Region Gältetrittli in Lauenen bei Gstaad (Gemeinde Lauenen) ein.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen befand sich eine Gruppe, bestehend aus zwölf Personen, in Richtung der Alp «Chüetungel», als eine Frau im Bereich des Gältetrittli aus noch zu klärenden Gründen zuerst über ein steiles Wiesland und dann über eine Felswand rund siebzig Meter in die Tiefe stürzte.

Die Frau konnte durch die sofort ausgerückten Einsatzkräfte nur noch tot geborgen werden. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 73-jährige Schweizerin aus dem Kanton Aargau. Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern ein Helikopter der Rega sowie ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.