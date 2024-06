Dosierampel soll Stau verhindern

Die Stadt Bern installiert auf der Tiefenaustrasse stadteinwärts eine Dosierampel. Diese soll ab Mitte August während Hauptverkehrszeiten einen Rückstau in den Neufeldtunnel verhindern, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Eine Dosierampel auf der Tiefenaustrasse in der Stadt Bern soll Rückstau in den Neufeldtunnel verhindern.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Ampel werde mittels Stauüberwachung gesteuert. Stellt diese eine Überlast in Richtung Innenstadt fest, wird der von Worblaufen kommende Verkehr temporär zurückgehalten.

Für Reisende aus Worblaufen in Richtung Innenstadt kann sich die Fahrzeit bei aktivierter Dosierung deshalb verlängern, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Dosierung bleibt aktiv, bis sich die Überlast auflöst oder der entstandene Rückstau die Zufahrt von Worblaufen in den Neufeldtunnel einschränkt.

Die Arbeiten starten laut Mitteilung am kommenden Montag, 24. Juni, und dauern voraussichtlich bis Mitte August. Punktuell könne es zu lokalen Verkehrsbehinderungen kommen.

Die geplante Dosierampel ist Bestandteil der Verkehrsmanagement-Massnahmen auf der Zentralen Verkehrsachse (ZVA). Das Stadtberner Parlament hat für das Gesamtprojekt im Juli 2022 einen Kredit in der Höhe von 1,845 Millionen Franken genehmigt.

Die ZVA führt von der Autobahnausfahrt Forsthaus über Inselplatz und Bahnhof zum Bollwerk - und von dort einerseits via Nordring zum Anschluss Wankdorf, anderseits via Tiefenaustrasse zum Zubringer Neufeld.