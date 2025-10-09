Auf dem Militärflugplatz Meiringen BE sind am Donnerstagnachmittag mehrere tausend Liter Dieseltreibstoff ausgelaufen. Ein Teil gelangte in einen Bach. Die Behörden haben sofortige Reinigungsmassnahmen und eine Untersuchung eingeleitet.

F/A-18-Flugzeuge der Schweizer Armee stehen auf dem Militärflugplatz Meiringen. (Archivbild) Foto: Keystone/URS FLUEELER

Darum gehts Tausende Liter Diesel liefen auf Militärflugplatz Meiringen aus

Die Flüssigkeit gelangte teilweise in einen nahegelegenen Bach

Mehrere tausend Liter Treibstoff betrafen den Vorfall

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagnachmittag ist auf dem Militärflugplatz in Meiringen BE eine grössere Menge an Treibstoff ausgetreten. Ein Teil der Flüssigkeit gelangte dabei in einen nahegelegenen Bach, wie der Bund mitteilt.

Nach ersten Schätzungen handelt es sich um mehrere tausend Liter Dieseltreibstoff, die für den Betrieb eines Notstromaggregats bestimmt waren. Die Reinigung und Sanierung der betroffenen Bereiche wurden unmittelbar nach Bekanntwerden des Ereignisses eingeleitet.

Untersuchung läuft

Momentan laufe der Einsatz noch, so ein Armeesprecher gegenüber Blick. Es gehe darum Schäden an Natur und Umwelt zu verhindern. Im Einsatz stehen die Betriebsfeuerwehr des Flugplatzes Meiringen sowie die Feuerwehr Meiringen. Die Kantonspolizei Bern hat in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachstellen eine Untersuchung zur Ursache des Vorfalls aufgenommen.

Die Sicherheits- und Umweltschutzmassnahmen wurden umgehend eingeleitet. Die Armee steht in engem Kontakt mit den kantonalen Umwelt- und Sicherheitsbehörden.