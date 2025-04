Am Sonntagmorgen ist im Bereich der Autobahn A6 bei Bern-Wankdorf ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung der Ereignisse Zeugen.

Der Schwerverletzte wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Valentin Köpfli Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag, 6. April 2025, kurz vor 7.25 Uhr die Meldung erhalten, dass auf der Autobahn A6 Höhe Einfahrt Bern-Wankdorf eine Person auf dem Pannenstreifen liege. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden bei der Autobahneinfahrt Richtung Zürich einen schwer verletzten Mann vor. Nach der Erstbetreuung durch die Einsatzkräfte wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die am Samstagabend oder Sonntagmorgen an besagter Örtlichkeit waren und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 bei der Kantonspolizei Bern zu melden. Aktuell steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund.