Brutaler Raubüberfall in Biel: Zwei Männer wurden in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten mit Baseballschläger und Machete angegriffen und ausgeraubt. Die Täter flüchteten mit einem dunklen SUV.

Hier in der Bubenbergstrasse wurden die beiden Männer angegriffen und ausgeraubt.

Johannes Hillig Redaktor News

Es passierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Kurz nach 3.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es an der Bubenbergstrasse in Biel soeben zu einem Raub gekommen sei. Gemäss bisherigen Erkenntnissen waren zwei Männer auf der Bubenbergstrasse zu Fuss unterwegs, als sie von drei Unbekannten aus einem Auto nach Zigaretten gefragt wurden, was diese verneinten.

Das Auto mit den drei Unbekannten fuhr daraufhin weiter und parkierte in der Ernst-Schüler-Strasse. Zwei Unbekannte verliessen das Auto und begaben sich erneut zu den beiden Männern auf der Bubenbergstrasse. Einer der Männer wurde in der Folge von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger angegriffen und verletzt. Der andere wurde vom zweiten Unbekannten mit einer Machete bedroht und blieb unverletzt.

Schmal, maskiert und klein

Die beiden Täter behändigten eine Armbanduhr, einen Rucksack, zwei Portemonnaies sowie Schuhe und flüchteten zurück zum parkierten Auto an der Ernst-Schüler-Strasse. Das Auto fuhr anschliessend in unbekannte Richtung fort. Der verletzte Mann, der mit einem Baseballschläger angegriffen wurde, musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Der zweite Mann wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Die zwei mutmasslichen Täter werden wie folgt beschrieben: Beide waren schwarz maskiert, sind von schmaler Statur und zirka 170 Zentimeter gross. Der eine ist dunkelhäutig, der andere hellhäutig. Die beiden flüchteten mit einem dunklen SUV mit einem Berner Kontrollschild. Im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner JuraSeeland sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.