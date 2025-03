Asylsuchende Zustrom von Asylsuchenden in den Kanton Bern leicht rückläufig

In den ersten Monaten des Jahres 2025 ist der Zustrom von Asylsuchenden in den Kanton Bern leicht rückläufig. Bis gegen Ende März wurden Bern 417 Personen aus den Bundesasylzentren zugewiesen. Alle Personen können heute in oberirdischen Unterkünften leben.

Publiziert: 11:15 Uhr