Arzt befreite ihn aus Auto
Lenker überschlägt und verletzt sich auf A6 in Bern

Ein Autofahrer wurde am Mittwochabend auf der A6 in Bern bei einem Unfall verletzt. Nach einer Kollision mit der Leitplanke überschlug sich sein Auto. Helfer, darunter ein Arzt, befreiten ihn, bevor er ins Spital gebracht wurde.
Publiziert: 10:18 Uhr
Das demolierte Auto nach dem Selbstunfall nahe der Verzweigung Wankdorf.
Foto: Handout Kantonspolizei Bern
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Er krachte gegen die Leitplanke und konnte nicht mehr selbstständig aussteigen: Am Mittwochabend hat sich ein Autofahrer auf der A6 bei einem Selbstunfall verletzt. Nach dem Crash überschlug sich sein Auto. 

Das Auto kam zwischen der Verzweigung Wankdorf und der Autobahnausfahrt Wankdorf auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Drittpersonen, darunter ein zufällig anwesender Arzt, befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Anschliessend wurde der Verletzte mit einer Ambulanz in eine Spital gefahren, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Fahrbahn war während 30 Minuten komplett gesperrt. Zahlreiche Drittpersonen hätten die Aufräumarbeiten «tatkräftig unterstützt», schrieb die Polizei weiter. Sie hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

