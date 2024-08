Armut Mindestlohninitiative in Biel eingereicht

Eine Allianz aus linken Parteien, Gewerkschaften und Hilfswerken hat am Freitag bei der Stadtkanzlei eine Initiative für einen Mindestlohn in Biel eingereicht. In Zukunft soll niemand weniger als 23.80 Franken pro Stunde verdienen, so die Forderung.