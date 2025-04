Weniger Arbeitslose im Kanton Bern dank Baugewerbe

Das Baugewerbe verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahl. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Entwicklung sei saisonal bedingt, hiess es. Das Baugewerbe verzeichnete deutlich weniger Arbeitslose. Im Gastgewerbe und im Handel nahm die Zahl leicht zu. In den übrigen Branchen blieb sie stabil oder sank.

In sieben von zehn Verwaltungskreisen nahm die Arbeitslosigkeit ab, wobei die Spannweite der Quote von 1,0 in Oberländer Verwaltungskreisen bis 4,5 Prozent in Biel-Bienne reicht. Im Vergleich zu März 2024 waren 2185 Personen mehr arbeitslos.