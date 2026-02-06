Arbeitslosigkeit auch in Bern leicht angestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern hat im Januar um 464 auf 13'297 Personen zugenommen. Die Quote stieg von 2,3 auf 2,4 Prozent, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Freitag mitteilte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Besonders betroffen waren das Gastgewerbe (+74), das Baugewerbe (+61) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (+98). In fast allen Branchen nahm die Arbeitslosigkeit zu. Saisonbereinigt blieb sie stabil bei 2,1 Prozent.

In neun von zehn Verwaltungskreisen stieg die Quote, sie reicht von 0,9 Prozent im Kreis Obersimmental-Saanen bis 4,9 Prozent im Berner Jura und in Biel. Im Vergleich zum Vorjahr waren 1461 Personen mehr ohne Arbeit. Zudem wurden 89 Voranmeldungen zur Kurzarbeit bewilligt. Sie betrafen potenziell 2049 Beschäftigte.