Arbeiten bis Ende 2026 Letzte Etappe zur Erweiterung des Thuner Gymis beginnt

Am Gymnasium Thun hat am Montag die letzte Bauetappe begonnen. Das Hauptgebäude wird saniert und erweitert, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2026.

Publiziert: vor 21 Minuten