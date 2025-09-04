Arbeitslosigkeit im Kanton Bern nimmt im August zu

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im August 2025 um 366 Personen auf 11'461 angestiegen. Die Arbeitslosenquote bleibt damit unverändert bei zwei Prozent. In der Schweiz stieg sie von 2,7 auf 2,8 Prozent an.

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im August angestiegen. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zunahme sei insbesondere auf Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger zurückzuführen, die nach ihrem Abschluss noch keine Beschäftigung gefunden haben, teilte die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern (WEU) am Donnerstag mit. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei zu dieser Jahreszeit nicht unüblich. Verglichen mit dem August 2024 sind 1674 Personen mehr arbeitslos.

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (15- bis 24-Jährige) nahm die Arbeitslosigkeit laut WEU im Vergleich zum Vormonat um 235 auf 1325 Personen zu. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse, blieb die Arbeitslosigkeit damit im Vergleich zum Vormonat stabil.

Die Arbeitslosigkeit nahm in acht von zehn Verwaltungskreisen zu. In den Verwaltungskreisen Emmental und Thun sei die Arbeitslosigkeit stabil geblieben, hiess es weiter. Die Spannweite der Arbeitslosenquote reicht von 0,6 (Obersimmental-Saanen) bis 4,5 Prozent (Berner Jura).

Im August 2025 wurden 102 Voranmeldungen zur Kurzarbeit genehmigt. Sie betrafen potenziell 2347 Beschäftigte, so die WEU.