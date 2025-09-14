Am Freitagnachmittag ist in Gadmen BE ein Mann nach einer Klettertour beim Abstieg zu Fuss tödlich verunglückt. Der Unfallhergang wird untersucht.

Der Mann stürzte am Pfriendler in die Tiefe. Foto: KANTONSPOLIZEI BERN

Am Freitagnachmittag kurz nach 13 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen schweren Bergunfall am Pfriendler in Gadmen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Mann gemeinsam mit seinem Seilpartner zu einer Klettertour auf den Pfriendler. Beim Abstieg zu Fuss stürzte der Mann aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter bis zum Wandfuss ab. Der Seilpartner sowie zufällig in der Nähe anwesende Drittpersonen alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Der Mann verstarb jedoch vor Ort.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 60-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch ein Helikopter der REGA sowie Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.