Am Montagmittag hat sich in Mürren BE ein Erdbeben der Stärke 4,2 ereignet. Das meldet der Schweizerische Erdbebendienst.

Erdbeben der Stärke 4,2 in Mürren BE

Erdbeben der Stärke 4,2 in Mürren BE

Der Schweizerische Erdbebendienst hat in Mürren BE ein Erdbeben registriert. (Symbolbild) Foto: Keystone/dpa/Oliver Berg

Marian Nadler Redaktor News

Der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) meldet auf seiner Webseite ein Erdbeben der Stärke 4,2 in Mürren im Kanton Bern. Das Epizentrum lag demnach in einer Tiefe von 1,7 Kilometern. Es ereignete sich um 12.52 Uhr.

Das Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein, teilte der SED kurz darauf mit. Blick erreichte diesbezüglich eine Meldung aus Lax im Wallis. Kleinere Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.

Schon vergangene Woche bebte in Mürren die Erde

Leserreporter Erwin Nussle aus Mürren meldete Blick das Erdbeben. In seinem Holzhaus war es deutlich zu spüren, wie er erzählt. «Erst gab es einen lauten Knall, dann hat es recht geschüttelt», berichtet er. «Es war wie eine Explosion.» Im Ort habe er Touristen beruhigen müssen, die nicht wussten, was gerade vor sich ging. Schon in der vergangenen Woche gab es in Mürren ein Erdbeben der Stärke 2,3, wie aus seismologischen Daten des Erdbebendienstes hervorgeht.

«Ich habe das Erdbeben klar und deutlich im Inselspital gespürt. Es ging ein paar Sekunden», so ein anderer Leserreporter. Das Inselspital befindet sich in Bern. Claudia Hofer, Hüttenwartin der Schilthornhütte, meldete: «Alles hat stark gezittert. Ich war allein hier.» Sie sei sofort herausgelaufen. Marcel Keck sass mit seiner Partnerin in Steffisburg BE gerade auf dem Balkon. Sie assen Müsli, als es plötzlich den ganzen Wohnblock durchrüttelte. «Man fühlte sich wie auf einem kleinen Schiff. Es war beängstigend.»

Mehr als 1000 Beben pro Jahr in der Schweiz

Eine Leserreporterin wurde vom Erdbeben komplett überrascht. «Das ganze Haus bewegte sich, hin und her, und es krachte überall in den Wänden. Gottlob ging es vorbei.»

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.

Hast du das Erdbeben auch gespürt? Dann melde dich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041, via Mail an redaktion@blick.ch oder hier per Kontaktformular.

+++ Update folgt +++