Am 3. Mai Im Strandbad Thun beginnt die Badesaison

Das Thuner Strandbad startet am Samstag, 3. Mai, in die Badesaison. Zwei Wochen später nimmt auch das Flussbad Schwäbis seinen Betrieb auf. In Bern und Biel beginnt die Saison am 10. Mai.

Publiziert: vor 47 Minuten