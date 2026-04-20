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Absturz in Ochlenberg BE
Hier wird die Maschine abtransportiert

Am Montag ist ein Kleinflugzeug in Ochlenberg im Kanton Bern abgestürzt. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Der Pilot des Kleinflugzeugs kam bei dem Absturz ums Leben.
Publiziert: 19:44 Uhr
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