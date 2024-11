Bahnstörung legt Pendlerverkehr in Bern lahm. Zwischen Bern und Bern Wankdorf kam es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen. Die SBB konnte das Problem nach 9 Uhr beheben.

Technische Störung in Bern legt Bahnverkehr lahm

Reisende brauchten am Donnerstagmorgen Geduld in Bern. Foto: Leserreporter

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine technische Störung an der Bahnanlage zwischen Bern und Bern Wankdorf hat am Donnerstagmorgen den Pendlerverkehr in der Region beeinträchtigt. Bis um 10 Uhr war mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Betroffen waren die Linien IR16, IR65, RE1, S2, S4, S31 und S44, wie dem Onlinefahrplan der SBB zu entnehmen war.

«Wir standen 20 Minuten mit dem Zug zwischen Münchenbuchsee und Zollikofen. Die Strecke Biel-Bern-Belp war ein absolutes Chaos», sagt eine Leserin zu Blick. Im Bahnhof Zollikofen hätten dann teilweise 5 Züge auf einmal gestanden und viele Leute steckten fest.

Die Störung konnte kurz nach 9 Uhr behoben werden, wie eine Sprecherin der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.