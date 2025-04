Ein Serieneinbrecher wurde im August 2024 in Mendrisio TI in flagranti erwischt, jetzt muss er im Kanton Bern vor Gericht. Der Mann sitzt aktuell in Haft.

Der Mann soll 69 Straftaten begangen haben. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Einbrecher in Mendrisio TI erwischt, für Delikte in mehreren Kantonen verantwortlich

Ermittlungen ergaben 69 Straftaten, hauptsächlich Einbruchdiebstähle in Geschäftsbetriebe

Deliktsgut im Wert von über 600'000 Franken erbeutet, Sachschaden von 385'000 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Morgen des Mittwochs, 27. August 2024, wurde in Mendrisio TI durch die Kantonspolizei Tessin ein Einbrecher (32) in flagranti erwischt. Ermittlungen ergaben, dass der mutmassliche Täter eine Vielzahl von Straftaten in verschiedenen Kantonen begangen haben soll. Das Verfahren wurde von der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland übernommen, da die Deliktserie im Kanton Bern angefangen hat. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern konnten dem Beschuldigten insgesamt 69 Delikte nachgewiesen werden. Für die Delikte, welche im Zeitraum von November 2016 bis zum August 2024 in der ganzen Schweiz verübt wurden, ist der Beschuldigte geständig. Bei den Straftaten handelt es sich vorwiegend um Einbruchdiebstähle in Geschäftsbetriebe. Von den Delikten haben mutmasslich 23 im Kanton Bern stattgefunden. Insgesamt konnte der Beschuldigte Deliktsgut im Wert von mehr als 600'000 Franken erbeuten. Im Zuge der Straftaten entstand zudem ein Sachschaden von rund 385'000 Franken.

Die umfangreichen Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern sind nun abgeschlossen. Nebst den Einbruchsdelikten wird sich der Beschuldigte ausserdem wegen Fahrzeugdiebstählen und Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz vor der Justiz verantworten müssen. Der Mann befindet sich aktuell in Haft.