Könizer Stimmvolk steht hinter Modulbau für Niederwanger Schule

Die Gemeinde Köniz kann auf der Schulanlage Juch im Ortsteil Niederwangen neuen Unterrichtsraum bauen. Die Stimmberechtigten haben einen neuen Holz-Modulbau für rund 6,9 Millionen Franken an der Urne abgesegnet.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

12'101 Könizerinnen und Könizer haben für den Kredit gestimmt, 3640 waren dagegen. Das entspricht einem Ja-Anteil von 76,9 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 57 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Die zwei Module umfassen zehn Schulzimmer und sollen ab Sommer 2027 den heutigen Modulbau ersetzen, der das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Sie dienen zudem als Überbrückungslösung, bis die Sanierung des Hauptschulhauses abgeschlossen ist. Letztere ist laut der Abstimmungsbotschaft «mittelfristig» vorgesehen.