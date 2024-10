Dank umfangreichen Ermittlungen gelang es der Berner Polizei, einen umfassenden Drogenhandel aufzudecken. Ein 37-Jähriger soll den Handel von Heroin und Kokain in der Schweiz organisiert und Geldwäsche in Millionenhöhe betrieben haben.

Der 37-Jährige koordinierte den Vertrieb in die Schweiz. Foto: dpa Picture-Alliance / McPHOTOs

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern hat im Oktober 2024 einem grossen Drogenring das Handwerk gelegt. Dies geht aus einer gemeinsamen Medienmitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

«Ein Mann hat als Mitglied einer professionell organisierten Tätergruppierung mutmasslich den Vertrieb und den Handel von Heroin und Kokain im zweistelligen Kilobereich koordiniert und Geldwäscherei in Millionenhöhe betrieben», heisst es vonseiten der Behörden.

Vertrieb aus Albanien in mehrere Schweizer Kantone

Im Rahmen der Ermittlungen, die unter der Leitung der kantonalen Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben geführt wurden, konnte ein 37-jähriger Mann identifiziert werden, der im Verdacht stand, den Vertrieb von grösseren Mengen Betäubungsmittel aus Albanien in der Schweiz zu organisieren und den Handel durch Aufträge an sogenannte Drogenläufer zu koordinieren. Der Beschuldigte konnte bereits im Februar 2023 verhaftet werden.

Nun wird klar: Der Verhaftete verkaufte über Dritte eine grosse Menge an Heroin und Kokain, jeweils mindestens im zweistelligen Kilobereich. Dabei hatte er Lieferungen von Albanien in die Schweiz und die Weitergabe an verschiedene Drogenverkäufer im Kanton Bern sowie in anderen Kantonen organisiert. Er muss sich unter anderem wegen qualifizierter Beteiligung an einer kriminellen Organisation, qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und schwerer Geldwäscherei vor Gericht verantworten.