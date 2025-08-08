Am Mittwoch kam es gegen Mittag in der Gemeinde Fieschertal im Kanton Wallis zu einem schweren Bergunfall. Ein 60-jähriger Spanier wurde bei einem Sturz tödlich verletzt.

Erneut kam es im Kanton Wallis zu einem Bergunfall, der tödlich endete. Wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilt, ereignete sich die Tragödie am Mittwochmittag. Auf der Südostflanke des Mönchs in der Gemeinde Fieschertal stürzten eine Frau und ein Mann beim Abstieg in einer Zweiseilschaft mehrere hundert Meter in die Tiefe. Sie gerieten aus noch zu klärenden Gründen von der Normalroute ab, heisst es.

Die Frau wurde schwer verletzt. Der Mann kam bei dem Sturz ums Leben. Bei dem Toten handelt es sich um einen 60-jährigen Mann aus Spanien. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen, konnte er nur noch tot geborgen werden. Die Verletzte wurde mit einem Helikopter der Air-Glaciers in ein Spital geflogen.