Schilthornbahn erzielt 2024 wegen Bauarbeiten weniger Umsatz

Die Schilthornbahn hat im Geschäftsjahr 2024 wegen einer mehrmonatigen Schliessung weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Verkehrsertrag fiel 2024 mit 16,7 Millionen Franken fast 8 Prozent tiefer aus als im Vorjahr, wie dem neu aufgeschalteten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. In den ersten neun Monaten hätten die Besucherzahlen dabei auf dem «sehr hohen Niveau» des Vorjahres gehalten werden können. Ab Mitte Oktober sei dann der Betrieb der Luftseilbahn Birg - Schilthorn wegen Bauarbeiten plangemäss eingestellt worden.

Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 1,05 Millionen Franken nach 1,28 Millionen im Vorjahr. Auf die Ausschüttung einer Dividende soll auch in diesem Jahr verzichtet werden.

Insgesamt investierte die Gesellschaft im vergangenen Jahr 37,7 Millionen Franken in das Umbauprojekt. Mit der Inbetriebnahme der «steilsten Seilbahn der Welt» nach Mürren, der ersten Funiforbahn nach Birg sowie der Wiedereröffnung des Drehrestaurants Piz Gloria seien bereits wichtige Meilensteine erreicht worden, so der Bericht. Insgesamt sei das Projekt auf Kurs und die Eröffnung der letzten Luftseilbahn Birg - Schilthorn könne voraussichtlich bereits Anfang April 2026, also vier Monate früher als geplant, erfolgen.