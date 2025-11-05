Vermisster Mann (†79) aus Davos tot aufgefunden

Am Sonntag hat die Kantonspolizei Graubünden die Meldung zu einem in Davos vermissten Mann erhalten. Am Montag wurde der Strahler tot im Gebiet Crap la Pala gefunden.

Der Mann wurde in abfallendem Gelände gefunden. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Ein 79-jähriger Mann aus Davos wurde in der Region Vaz/Obervaz tot aufgefunden

Der Mann war als Kristall- und Mineraliensucher unterwegs

Die Suche begann um 20.30 Uhr, der Fund war vor 16 Uhr

Am Sonntag um 20.30 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass ein 79-jähriger Mann in Davos vermisst werde. Eine nächtliche Notsuche nach ihm verlief erfolglos. Eine Helikopterbesatzung stellte vor 16 Uhr den Leichnam des Mannes südlich des Crap la Pala in der Region Vaz/Obervaz fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann, der als Kristall- und Mineraliensucher unterwegs war, in abfallendem Gelände von einer abrutschenden Steinplatte erfasst.

Die Kantonspolizei klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die genauen Umstände, die zum Todesfall geführt haben.