Am Mittwoch kam es in Obergoms im Kanton Wallis zu einem tödlichen Bergunfall. Einer von zwei Wanderern stürzte in die Tiefe und verstarb.

Am Mittwoch stürzte ein 68-jähriger Wanderer am Gross Muttenhorn. Er zog sich tödliche Verletzungen zu.

Angela Rosser Journalistin News

Erneut berichtet die Kantonspolizei Wallis über einen tödlichen Bergunfall. Wie die Polizei mitteilt, waren am Mittwoch gegen 14 Uhr zwei Wanderer auf dem Abstieg einer Hochtour am Gross Muttenhorn. Auf einer Höhe von rund 2900 Metern stürzte einer der beiden aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die aufgebotenen Rettungskräfte begaben sich mit einem Helikopter vor Ort. Für den 68-jährigen Schweizer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.