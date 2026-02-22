Ein mit einem GPS-Sender ausgestatteter Wolf soll bei seiner ausgedehnten Wanderungen durch die halbe Schweiz den Vierwaldstättersee durchschwommen haben. Dies berichtet die Stiftung Kora, welche die Bewegungen des Wolfs verfolgt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Wolf mit der Bezeichnung M637 war Ende Oktober 2025 mit einem GPS-Sender ausgestattet worden. Seither wanderte er gemäss Angaben der Stiftung Kora, die sich für die Erhaltung von Grossraubtieren einsetzt, über mehrere Hundert Kilometer vom Waadtländer Jura durch die halbe Schweiz bis ins Emmental und den Kanton Zug und wieder zurück.

Dabei soll der Wolf am vergangenen Mittwoch den Vierwaldstättersee durchschwommen haben, anstatt ihn zu umgehen, wie die Bewegungsdaten zeigten. Es habe sich um eine Strecke von rund 1,5 Kilometer gehandelt und das bei Wassertemperaturen von 5 Grad Celsius, wie Kora schreibt.

Die Beobachtung des schwimmenden Wolfs ist gemäss Bericht in der Schweiz einmalig. Sie zeige, wie wertvoll das Sammeln von Bewegungsdaten sei. Das Halsband mit dem Sender habe eine Drop-off-Funktion, die es nach einer vorprogrammierten Zeit vom Wolf ablöse.