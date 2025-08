Leblose Person auf 3500 Metern in Saas-Grund VS geborgen

Bei Saas-Grund im Kanton Wallis wurde eine leblose Person entdeckt. Das Opfer konnte geborgen werden.

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, wurde am Sonntag in der Region des Hohlaubgletschers bei Saas-Grund eine leblose Person entdeckt. Die Entdeckung erfolgte im Zuge eines Suchflugs von Einsatzkräften der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation mit einem Helikopter der Air Zermatt.

Die Einsatzkräfte informierten die Kantonspolizei Wallis über den Fund. Das leblose Opfer konnte durch die Einsatzkräfte auf einer Höhe von etwa 3500 Metern geborgen worden. Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange, teilt die Polizei mit.