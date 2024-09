Ein 18-jähriger Töfffahrer hat sich bei einem Sturz in einer Kurve am Sonntagmittag zwischen Rhäzüns und Thusis GR mittelschwer verletzt. Er wurde ins Kantonsspital nach Chur gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Töfffahrer stürzt in Kurve und verletzt sich

Töfffahrer stürzt in Kurve und verletzt sich

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der junge Mann war am Sonntag mit Kollegen unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verlor. In der Folge stürzte er. Die beiden Kollegen leisteten bis zum Eintreffen der Ambulanz Erste Hilfe, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte.

Das massiv beschädigte Motorrad musste aufgeladen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zum Unfall geführt haben.