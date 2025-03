Zwei Verletzte nach Frontalkollision ausserorts

Auf einer Ausserortsstrasse zwischen Elfingen im Aargau und der Ampfernhöhe sind am Samstag zwei Autos frontal zusammengeprallt. Eine erwachsene Person sowie ein Kind wurden leicht verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden.

Die beiden verunfallten Autos blockierten die Strasse während rund zwei Stunden. (Kantonspolizei Aargau) Foto: Kantonspolizei Aargau

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei das eine Auto aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte in das andere Fahrzeug, in welchem sechs Personen sassen. Der 76-jährige Fahrer des ersten Autos sei zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden.