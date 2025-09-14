Ein Rettungswagen kollidierte in der Nacht auf Sonntag im Zürcher Kreis 3 mit einem Auto. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter zwei Rettungskräfte.

1/4 Der Unfall war heftig, berichten Augenzeugen. Foto: Leserreporter

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Rettungswagen mit Blaulicht ist in der Nacht auf Sonntag im Stadtzürcher Kreis 3 in ein Auto geprallt. Dabei wurden vier Menschen verletzt – je zwei im Fahrzeug von Schutz und Rettung und zwei im Personenwagen. Im Rettungswagen befanden sich keine Patienten.



Kurz vor 0.30 Uhr fuhr der Rettungswagen auf der Kalkbreitestrasse Richtung Seebahnstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte. An der Verzweigung mit der Aemtlerstrasse prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander.

«Alle Airbags haben ausgelöst»

Der Unfall muss heftig gewesen sein, wie ein Leserreporter berichtet. «Alle Airbags des Krankenwagens haben ausgelöst.» Die Strasse sei komplett gesperrt gewesen.

Alle vier in den Unfall verwickelten Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Spital gebracht.