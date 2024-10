Kunstmäzen Werner Merzbacher ist mit 96 Jahren verstorben

Merzenbacher auf einem Foto im Kunsthaus Zürich von 2021. Foto: keystone-sda.ch 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Kunstsammler Werner Merzbacher ist am Samstag im Alter von 96 Jahren in Zürich verstorben. Dies berichtete das jüdische Wochenmagazin «Tachles» am Sonntagabend.

Mit Merzbacher verliere die Kunstwelt einen ihrer bedeutendsten Sammler, schrieb das Magazin. Sein Entscheid, wesentliche Teile seiner Sammlung im Zürcher Kunsthaus auszustellen, habe die Stadt auf dem internationalen Kunstkalender neu positioniert.

Merzbacher hatte gemeinsam mit seiner Frau Gabrielle Merzbacher-Mayer in den 1960er-Jahren begonnen, eine Kunstsammlung nach eigenen Vorlieben aufzubauen. Merzbacher war ferner ehrenamtlich in der Sammlungskommission des Kunsthauses Zürich tätig und im Vorstand der Vereinigung der Zürcher Kunstfreunde.