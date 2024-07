Bauprojekte Kantonsrat prüft kürzere Leine für Heimatschutz- und Umweltverbände

Der Zürcher Kantonsrat prüft, ob er die Heimatschutz- und Umweltverbände an eine kürzere Leine nehmen will – zumindest bei Gesundheits- und Bildungsbauten. Er hat am Montag eine Parlamentarische Initiative (PI) der Bürgerlichen vorläufig unterstützt.