Zwei Raubüberfälle auf Ladenlokale in Liestal

Die Baselbieter Polizei sucht Zeugen zweier Raubüberfälle in Liestal. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Unbekannter hat in Liestal innerhalb weniger Minuten zwei Ladenlokale überfallen. Der Täter ist nach den Überfällen am Dienstag auf der Flucht, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Beim ersten Überfall auf ein Coiffeurgeschäft an der Rebgasse habe der Täter nichts erbeuten können, heisst es. Weil sich die Betreiberin des Geschäfts lauthals zur Wehr gesetzt habe, sei der Täter geflüchtet.

Bargeld aus Kasse genommen

Wenige Minuten später begab sich gemäss Communiqué mutmasslich der gleiche Täter an der Rheinstrasse in ein Geschäft für Hörberatung. Dort habe er sich direkt hinter den Tresen begeben, das Bargeld aus der Kasse gestohlen.

Der Mann wird laut Polizei wie folgt beschrieben: zirka 35 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Metern gross. Schlank. Er sprach mit einem ausländischen Akzent. Er trug eine blaue Regenjacke/-mantel mit Kapuze, eine dunkle Hose und dunkle Wanderschuhe sowie eine weisse Maske oder einen weissen Sack vor dem Gesicht.

Die Fahndung durch mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft sei bis dato erfolglos geblieben. Die Polizei sucht Zeugen.